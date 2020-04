Coronavirus Vliesmangel gefährdet Masken-Produktion in Deutschland

Freudenberg stellt in Kaiserslautern und den USA sogenannten Meltblown-Vlies her, der für die Verwendung in FFP1-, FFP2- und FFP3-Masken zertifiziert ist. In dem superdichten Gewebe bleiben kleinste Partikel wie Feinstaub, Bakterien und eben Viren hängen. Alles, was die Maschine in Kaiserslautern außer Masken-Vlies bislang noch produzierte, sei von Freudenberg storniert worden, sagt die Sprecherin. Das Unternehmen will so zumindest soviel an Nachfrage bedienen, wie möglich.