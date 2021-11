Coronavirus Wie Biontech und Moderna jetzt gegen Omikron vorgehen

Die Börsenkurse fielen, der Flugverkehr aus Südafrika und einigen anderen afrikanischen Ländern wurde teilweise eingestellt. Die neue Virusvariante B.1.1.529 – von der Weltgesundheitsorganisation WHO „Omikron“ getauft – sorgt für zunehmende Besorgnis in der rasant grassierenden Coronapandemie. In jüngster Zeit sind zwar zahlreiche neue Varianten aufgetaucht. Doch Eta, Lambda Kappa oder Theta konnten sich nie flächendeckend durchsetzen. Was Omikron besonders gefährlich macht, sind die zahlreichen Mutationen, welche die Variante aufweist. Das könnte die Übertragbarkeit steigern und die Wirkung der Impfstoffe beeinträchtigen. Gesicherte Erkenntnisse dazu liegen noch nicht vor.