Corporate Governance Krones verletzt Verhaltensregeln – und fliegt aus dem MDax

Die Aufnahme in Dax, MDax & Co erhöht die Sichtbarkeit eines Unternehmens für Investoren. Zahlreiche Fonds orientieren sich bei ihren Kaufentscheidungen daran. Darüber hinaus gibt es zahlreiche börsennotierte Fonds (ETFs), die die Zusammensetzung von Indizes eins zu eins abbilden.



