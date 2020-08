Coty-Chef Peter Harf „Rein auf die Marge zu schauen, ist Bullshit“

Wie wurde Sie von der Beraterin zur Chefin?

Das war ihre Entscheidung. Ich hatte ihr Freitagmorgen den Vertrag zugeschickt. Doch über das Wochenende hörte ich nichts von ihr. Montag früh rief sie dann an und sagte: ‚ich hab‘s mir überlegt. Ich will nicht Eure Beraterin sein.‘ Da habe ich kurz gestutzt. Doch dann sagte sie, ‚stattdessen will ich Euer CEO sein.‘ Ich sagte sofort ja und fragte, warum Sie das will. Sie sagte nur: Das ist eine Gelegenheit, die man im Leben nur einmal bekommt. Und dann ergänzte sie noch: Coty hat ein fantastisches Portfolio und großartige Aussichten.