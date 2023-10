Covestro-CEO Markus Steilemann: „Der Standort Deutschland befindet sich in sehr schwerem Fahrwasser“

Das klingt ja ganz positiv. Viele ihrer Managerkollegen malen eher schwarz. Ist Covestro besser aufgestellt als die Konkurrenz?

Ich glaube, unsere Prognose war schlichtweg weniger optimistisch und wir haben weniger Hoffnung in das zweite Halbjahr gesteckt als die Konkurrenz. Für mich waren Anfang des Jahres schon viele bedrohliche Signale da. Der Standort Deutschland befindet sich in sehr schwerem Fahrwasser. Wir haben in Deutschland eine ganze Reihe struktureller Probleme, die ich immer wieder gerne aufzähle: Die hohen Energiepreise, überbordende Bürokratie, ein dringend reformbedürftiges Steuergesetz sowie komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das führt dazu, dass man bestimmte Produkte in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren kann. Oft auch nicht mehr in Europa. Gegenüber den Importen aus China und den USA geraten europäische Unternehmen ins Hintertreffen. Dann sind auch große Unternehmen gezwungen zu handeln.