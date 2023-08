Covestro-Chef „Die Frage ist doch, wofür das Geld ausgegeben wird“

Für arabische Unternehmen wie Adnoc, die auf hohen Öl- und Gasreserven sitzen, wäre es ein attraktives Investment: Durch Zukäufe im Westen könnten sie ihr Portfolio ausbauen und in die Weiterverarbeitung von Öl und Gas investieren?

Ich sehe da, ganz unabhängig von der Region, ein generelles Problem: Viele private Kapitalgeber, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben, investieren nicht mehr in Öl und Gas. Das heißt, die Öl- und Gasexploration konzentriert sich zunehmend in den Händen von Staatsfonds, die teilweise zu autokratischen Staaten gehören. Spätestens seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben wir gesehen, wohin eine solche Abhängigkeit führen kann– und dass autokratische Staaten Energie als Druckmittel nutzen können. Leider wird das Problem in Europa, anders als in den USA, noch nicht wahrgenommen, Die Politik muss hier gegensteuern und Risiken minimieren.