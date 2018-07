Covestro-Chef Steilemann: „Ein großartiger Tag für den freien Welthandel“

Gerade entstehen neue, starke Wettbewerber. Im arabischen Raum rücken Saudi Aramco und Sabic näher zusammen, in China Chemchina und Sinochem. Was heißt das für Covestro?

Größe erhöht ja nicht automatisch die Wettbewerbsfähigkeit. Und ich denke, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir uns auch gegen große, finanzstarke Wettbewerber durchsetzen können.