Covid-19-Impfstoffentwickler CureVac strebt bald an die Nasdaq

Der deutsche Impfstoffentwickler CureVac macht mit seinen Börsenplänen in den USA ernst. Das Biotech-Unternehmen reichte am Freitag den Entwurf für seinen Börsenprospekt bei der US-Wertpapieraufsicht SEC ein, die Voraussetzung für ein Listing an der Technologiebörse Nasdaq. Dem 283-seitigen Dokument zufolge wird der Börsengang federführend von den Investmentbanken Bank of America (BoFA Securities), Jefferies und Credit Suisse (CS) begleitet. Reuters hatte berichtet, dass der Börsengang im September oder Oktober stattfinden könnte. In dem Prospekt ist noch kein Zeitpunkt vermerkt. Das Unternehmen arbeitet - wie zahlreiche Rivalen - an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus Covid-19, der im besten Fall bis Mitte 2021 auf den Markt kommen könnte.