Curetis: US-Zulassung beflügelt deutsches Biotech-Start-up

In Europa vertreibt Curetis neben dem Lungenentzündungs-Test auch bereits Kartuschen für die Diagnose von Infektionserregern bei orthopädischen Operationen, Blutvergiftungen und schweren Infektionen des Bauchraums. Hier hat das Unternehmen inzwischen bereits rund 140 Unyvero-Systeme platziert, den Löwenanteil davon allerdings erst im zweiten Halbjahr 2017. Auch in Europa betreibt Curetis den Vertrieb in wichtigen Märkten wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich in eigener Regie, während man in einer Reihe weiterer Länder auf Distributionspartner setzt.