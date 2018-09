Cyber-Attacken Deutsche Industrie verliert 43 Milliarden Euro

„Mit ihren Weltmarktführern ist die deutsche Industrie besonders interessant für Kriminelle,“ sagte Bitkom-Präsident Achim Berg zu der Umfrage seines Verbandes unter 503 Geschäftsführern und Sicherheitsverantwortlichen quer durch alle Industriebranchen. „Wer nicht in IT-Sicherheit investiert, handelt fahrlässig und gefährdet sein Unternehmen.“ So seien in den vergangenen zwei Jahren bei jedem dritten Unternehmen IT- oder Telekommunikationsgeräte gestohlen worden. Bei fast einem Viertel seien sensible digitale Daten abgeflossen. Illegaler Wissens- und Technologietransfer oder Wirtschaftssabotage „sind keine seltenen Einzelfälle, sondern ein Massenphänomen", betonte Geheimdienstler Haldenwang.