Cypress Semiconductor Infineon wagt riskante Übernahme in den USA

Doch das 4,5-Fache des Cypress-Umsatzes zu bezahlen und einen Aufschlag von 46 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs der Amerikaner zwischen Mitte April und Mitte Mai sind durchaus ein Brocken für die Münchner. Nach den letzten Kursverlusten beträgt der eigene Börsenwert nur noch knapp 18 Milliarden Euro. Der Kauf eines US-Unternehmens birgt zudem das Wagnis, sich den aktuellen Unwägbarkeiten der amerikanischen Innen- und Wirtschaftspolitik auszusetzen. Zwar macht Cypress derzeit bedeutend mehr Umsatz in Japan als auf dem heimischen Markt. Aber Infineon musste sich gerade dem Druck der Trump-Administration beugen und liefert keine Produkte mehr aus den USA an den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei. Und schon 2017 platzte die damals viel kleinere Übernahme der Cree-Tochter Wolfspeed durch Infineon am Widerstand der US-Regierung. Trotzdem stellte Cree Infineon eine Vertragsstrafe von 12,5 Millionen Dollar in Rechnung. Neben den Anlegern müssen auch diesmal die Behörden ihr Okay geben.