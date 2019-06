Cypress Semiconductor Infineon will US-Konkurrenten für 9 Milliarden Euro kaufen

Der Chiphersteller Infineon will für neun Milliarden Euro den US-Rivalen Cypress Semiconductor kaufen. Der Dax-Konzern bietet für das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien 23,85 Dollar je Aktie in bar, wie Infineon mitteilte. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet worden. Durch den Erwerb von Cypress stärke Infineon die Ausrichtung auf wachstumsträchtige Geschäftsfelder. Die Amerikaner produzieren unter anderem Halbleiter, die für künftige Schlüsseltechnologien wie autonomes Fahren und Industrie 4.0 verwendet werden. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an: Die Infineon-Aktien lagen im Frankfurter Frühhandel knapp vier Prozent im Minus.