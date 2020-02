„Da können wir kein Auge zudrücken“ Thyssenkrupp-Aufzugsdeal: Schindler droht mit Klagewelle

Der finnische Aufzugskonzern Kone hat ein Bündnis mit dem Finanzinvestor CVC geschlossen und nach eigenen Angaben ein Offerte in der Größenordnung von etwa 17 Milliarden Euro vorgelegt. Damit dürften die beiden Bieter gute Chancen haben, in die Endrunde einzuziehen. Kone ist schon lange an Thyssenkrupp Elevator interessiert. Durch einen Zusammenschluss der Aufzuggeschäfte von Thyssenkrupp und Kone würde der finnische Konzern nicht nur einen Konkurrenten aus dem Markt nehmen, sondern selbst an Größe gewinnen und so endlich an Otis, dem globalen Marktführer aus den USA, heranrücken. Möglicherweise entstünde so sogar ein neuer Weltmarktführer. Wie die WirtschaftsWoche kürzlich berichtete, bietet Kone offenbar eine Art Vorauszahlung, um ans Ziel zu kommen. Die könnten die Finnen bereits bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags zahlen, bei dessen Vollzug würde sie dann mit dem Kaufpreis verrechnet.