Dämpfer für boomende Branche: Maschinenbauer verzeichnen weniger Aufträge im März

Trotz des Dämpfers im März blicken die deutschen Maschinenbauer auf ein erfolgreiches erstes Quartal zurück. Die Auftragseingänge stiegen in der hiesigen Schlüsselbranche preisbereinigt (real) um sieben Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband VDMA an Freitag in Frankfurt mitteilte.