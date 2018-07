Dämpfer für Daimler: Mercedes-Benz-Absatz geht im Juni zurück

StuttgartWeiterer Dämpfer für den in den vergangenen Jahren so erfolgsverwöhnten Autobauer Daimler: Nachdem der Absatz von Autos der Marke Mercedes-Benz zuletzt meist deutlich gestiegen war, ging er im Juni zurück. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge der Premiummarke des Stuttgarter Konzerns fiel um 2,6 Prozent auf knapp 204.000, wie Daimler am Freitag in Stuttgart mitteilte.