Dänemark gibt grünes Licht Nord Stream 2, ein Sieg des internationalen Rechts

Die Gasleitung überbrückt eine Entfernung von mehr als 1200 Kilometern. Jährlich sollen 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas durch die Rohre nach Deutschland fließen. Bisher hat Nord Stream 2 rund sechs Milliarden Euro in das Projekt investiert, auch europäische Konzerne sind beteiligt.



Dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln (EWI) zufolge wird dieser Zugang zu Gaslieferungen für europäische Verbraucher zu Einsparungen in Milliardenhöhe führen. Auch der Vorsitzende des Ost-Ausschusses, Oliver Hermes, begrüßte die Entscheidung. „Das grüne Licht der dänischen Behörden für Nord Stream 2 ist eine sehr gute Nachricht für die europäischen Verbraucher und sichert die Konkurrenzfähigkeit der europäischen Wirtschaft. Die zusätzlichen Gaslieferungen helfen uns, in Zeiten sinkender EU-Eigenförderung und steigender Nachfrage Energiepreise stabil zu halten.“