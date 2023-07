Daily Punch Die Krankenkassen sollen für die Abnehmspritze zahlen!

Das muss sich ändern. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkennt Adipositas (Fettleibigkeit) als Krankheit an. Und was als Krankheit anerkannt ist, dessen Behandlung sollte auch von den Kassen erstattet werden. Womöglich hat es sich noch nicht herumgesprochen: Abnehmen oder nicht, das ist keine Frage des Willens. Der Körper neigt dazu, einmal angefutterte überflüssige Kilos zu behalten.