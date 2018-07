Daimler-Chef: Zetsche sieht Einigung im Handelsstreit skeptisch

StuttgartDaimler-Chef Dieter Zetsche sieht die jüngst erklärte Bereitschaft von US-Präsident Donald Trump zum vorläufigen Verzicht auf höhere Importzölle für Autos aus Europa mit Vorsicht. „Wenn die weitere Entwicklung dem folgen wird, was heute Morgen in dieser kurz anberaumten Pressekonferenz erläutert wurde, dann ist das ohne Zweifel eine sehr erfreuliche Nachricht“, sagte Zetsche am Donnerstag mit Blick auf die Erklärung von Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Washington.