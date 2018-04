Daimler-Hauptversammlung: Aktionäre kritisieren Zetsches mangelnden Durchblick im Dieselskandal

Der Grund: Der Konzern verkaufte im vergangenen Jahr mehr Autos denn je, konkret rund 3,3 Millionen Fahrzeuge. Aber: „Der Erfolg des Autos ist seine größte Herausforderung“, mahnt Zetsche. „Dieses Paradox zu lösen, ist unsere Aufgabe“. Er will vorausgehen bei autonomem Fahren, Carsharing und Elektroantrieb. Autos sollen so etwas wie Smartphones auf Rädern werden. Und noch viel mehr: Zetsche will Daimler vom reinen Hardwarehersteller zum führenden Anbieter von Mobilität wandeln.