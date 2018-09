Daimler Mercedes-Absatz sinkt im August zum dritten Mal in Folge

Bei der Zertifizierung neuer Modelle habe Mercedes Priorität auf den seit September in Europa geltenden neuen Standard für Abgas- und Verbrauchsmessungen WLTP gelegt, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Die Modellpalette in Europa sei jetzt zwar komplett danach zugelassen, doch sei es dadurch zu Verzögerungen bei Zertifizierungen an anderen Märkten gekommen.