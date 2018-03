Daimler: Mercedes-Absatz steigt weiter

Genf/StuttgartKräftige Zuwächse in Asien sorgen weiter für gute Geschäfte beim Autobauer Daimler. Im Februar verkaufte die Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars – zu der auch die Kleinwagenmarke Smart gehört – weltweit knapp 172 000 Fahrzeuge und damit 5,4 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie Daimler am Dienstag am Rande des Genfer Autosalons mitteilte. Im Januar hatte das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 7,7 Prozent gelegen.