Daimler Mercedes verbucht weiteren Absatzrückgang

In Europa, wo seit September strengere Abgasmessregeln nach dem WLTP-Standard gelten, sackte der Absatz um 9,4 Prozent ab auf 91.609 Wagen, in Deutschland um 16,7 Prozent auf 22.780 Fahrzeuge. Beim Rivalen Audi sorgten fehlende Zulassungen im vergangenen Monat für Einbrüche um 55,5 Prozent auf dem Heimatkontinent und fast 70 Prozent in der Bundesrepublik.