Daimler, Munich Re, Softbank Die Quartalszahlen des Tages

Technologieinvestor Softbank verdient mehr



Der Technologieinvestor Softbank hat im Zeitraum Oktober bis Dezember den operativen Gewinn um 60 Prozent auf 438,3 Milliarden Yen (3,50 Milliarden Euro) gesteigert. Der Konzern kündigte zudem an, in den kommenden elf Monaten für umgerechnet knapp fünf Milliarden Euro 112 Millionen Aktien zurückkaufen zu wollen. Das wären 10,3 Prozent der ausstehenden Papiere.



Nach dem Gewinnsprung will Softbank einen milliardenschweren Aktienrückkauf in Angriff nehmen. In den nächsten elf Monaten würden 112 Millionen Anteilsscheine im Wert von umgerechnet 4,8 Milliarden Euro zurückerworben, teilte der Konzern mit. Unter anderem wegen gestiegener Bewertungen von Beteiligungen an Technologiefirmen kletterte der Betriebsgewinn von Oktober zu Dezember um 60 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro.