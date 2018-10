Dank Bauboom Caterpillar legt „bestes drittes Quartal der Geschichte“ hin

Der Umsatz legte um zwei Milliarden auf 13,5 Milliarden Dollar zu. Firmenchef Jim Umpleby sprach vom „besten dritten Quartal in der Geschichte“. An der Börse kamen die Zahlen dennoch schlecht an: Anleger hatten darauf gewettet, dass die Prognose für das Gesamtjahr angehoben wird. Die Papiere gaben etwa sechs Prozent nach und steuerten auf den größten Tagesverlust seit 2015 zu.