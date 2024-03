Dax-Konzern: Continental verdient im Autogeschäft Geld und erhöht Dividende

Der Autozulieferer Continental verdient in seiner Autosparte wieder Geld und stellt für das laufende Jahr weitere Verbesserungen in Aussicht. Die bereinigte Gewinnmarge in der Sparte habe im Gesamtjahr 2023 mit 1,9 Prozent deutlich über den minus 0,3 Prozent des Jahres 2022 gelegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Für das laufende Jahr sagt das Unternehmen eine weitere Verbesserung auf drei bis vier Prozent voraus.