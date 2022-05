Dax-Konzern: Covestro korrigiert Gewinnerwartung deutlich nach unten

Covestro verwies neben höheren Energie- und Rohstoffkosten auch auf ein schwächer angenommenes Wachstum der Weltwirtschaft. Noch Mitte April hatte das Unternehmen die Prognose anlässlich seiner Hauptversammlung bekräftigt. Doch in China befindet sich die Wirtschaftsmetropole Shanghai wegen des Ausbruchs der Omikron-Variante noch immer weitgehend in einem harten Lockdown, was die Zuversicht bei Covestro trübt. Der Vorstand senkte auch die Prognose für den freien operativen Cashflow.