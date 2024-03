Dax-Konzern Siemens, so geht das nicht mit der Kapitalmarkt-Kommunikation!

Demnach schwächelt das Geschäft in der Fabrikautomation weiterhin gewaltig, insbesondere in China. Die Lagerbestände bei den Kunden sind nach wie vor zu hoch, als dass die Bestellungen wieder anziehen würden. Der Abbau der Läger werde „länger dauern als gedacht, wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres“, räumte Thomas in der Investorenkonferenz ein. Noch vor gut fünf Wochen ging Siemens davon aus, sich die Lagerbestände in Europa und den USA bis zur Jahresmitte normalisieren und dies nur in China bis ins zweite Halbjahr dauern könnte.