Dax-Unternehmen: Die Stechuhr kann warten

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf etwa gibt deshalb an, für „eine kleinere Zielgruppe“ im Unternehmen weiterhin auf Zeiterfassung zu verzichten und zunächst ein konkretes Gesetz abzuwarten. Auch aus dem Bayer-Konzern, der bislang bei außertariflich Beschäftigten nur Überstunden erfasst, heißt es, man warte „auf konkretisierende Regelungen durch den Gesetzgeber“. Und ein Continental-Sprecher wendet sich gegen „neue bürokratische Ungetüme“. Stattdessen brauche es „faire Regelungen, die die Rechte der Beschäftigten schützen und gleichzeitig Flexibilität auch für Unternehmen erlauben“.



SAP-Personalchef Cawa Younosi schlägt ähnliche Töne an: Die im Dezember vorgelegte Entscheidungsbegründung des Bundesarbeitsgerichts gebe zwar „erste Anhaltspunkte für das noch ausstehende Gesetz“, sagt er. „Danach müssen Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie Überstunden in irgendeiner Form erfasst werden. Dem werden wir natürlich nachkommen.“ In den kommenden Wochen stünden darüber auch erste Gespräche mit dem Betriebsrat an. Allerdings seien viele Fragen noch immer offen, „die der Gesetzgeber jetzt klären muss“.