Dax-Unternehmen MTU baut wegen Coronakrise mehr als 1000 Stellen ab

„Die Luftfahrtindustrie wird durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch über längere Zeit unter Druck bleiben“, sagte Winkler. MTU-Großkunde Airbus, der in der vergangenen Woche die Streichung von 15.000 Stellen angekündigt hatte, rechnet nicht vor 2025 mit einer „Normalisierung“ der Nachfrage. Der Luftverkehr war in den vergangenen Monaten weltweit fast zum Erliegen gekommen, erst langsam sind wieder mehr Maschinen in der Luft.



Das belastet vor allem das lukrative Ersatzteil- und Instandhaltungsgeschäft von MTU. Denn die Wartungsintervalle richten sich nach den geflogenen Kilometern. MTU Aero hatte die Belegschaft in den vergangenen Jahren angesichts des Booms in der Luftfahrt stark ausgebaut. Mit dem geplanten Abbau wäre der Personalstand von Ende 2018 wieder erreicht, sagte ein Sprecher.



