Debatte um DB-Aufspaltung Zerschlagt die Bahn, aber ganz, ganz sanft

Eine solche Trennung wäre eine Mammutaufgabe. Was zum Beispiel passiert bei der Instandhaltung von Zügen? Bislang ist das die Aufgabe der DB Netz – also der Infrastruktur. Die Arbeit wird aber an Triebwagen und Waggons verrichtet – also bei den Bahnen. Solche Beispiele gibt es viele im Konzern, auch historisch bedingt. Es würde wohl Jahre dauern, sie zu entflechten.