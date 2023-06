Debatte um Industriestandort Deutschland „Gefragt sind Anlagen, die wenig Energie und Platz brauchen – das können deutsche Unternehmen sehr gut“

Für Stiebel Eltron sei der Viessmann-Verkauf „eher eine Chance“, sagt Stiebel-Eltron-Chef Kai Schiefelbein im WirtschaftsWoche-Podcast Chefgespräch. Weil der Verkauf dazu führe, „dass es Installateure gibt, die das Vertrauen in Viessmann verlieren und die als Kunden für Stiebel Eltron in Frage kommen.“ Und weil ein Unternehmen, das an ein sehr viel größeres Unternehmen verkauft worden ist, „eine ganze Zeit lang mit sich selbst und mit Integrationsfragen beschäftigt sein wird“ – so dass sich „die relative Wettbewerbsfähigkeit von Stiebel Eltron im deutschen Markt logischerweise verbessert“. In einem früheren WirtschaftsWoche-Interview hatte Schiefelbein zudem einen Satz gesagt, den Strategieberater Matthias Riemann wohl unterschreiben würde: „Man muss nicht unbedingt Marktführer zu sein, um attraktive Angebote zu machen.“ Stiebel Eltron sei schon „immer der David“ gewesen, der sich mit seiner verhältnismäßig frühen Konzentration auf Wärmepumpen gegen die Goliaths behauptet hat.