Debatte um Industriestandort Deutschland „Gefragt sind Anlagen, die wenig Energie und Platz brauchen – das können deutsche Unternehmen sehr gut“

„Wir sehen nicht, dass es im Moment im Maschinenbau einen Trend zur Deindustrialisierung gibt“, sagt Matthias Zelinger, Leiter Kompetenzzentrum Klima und Energie des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA). „Es gibt keine breite Abwanderung aus Deutschland.“ Viele deutsche Industrieunternehmen hätten in der EU nun mal ihren Hauptmarkt. Da würde es im Alltag schnell schwieriger und teurer werden, wenn das Kerngeschäft nach China oder in die USA umzieht. Zudem seien die stark gestiegenen Strompreise für viele Maschinen- und Anlagenbauer nicht so existenzbedrohend: „Viele deutsche Firmen verfügen über ein globales Ressourcing, haben also ein weltweites Zulieferernetz. Und die Strom- und Gaspreise sind längst nicht überall auf der Welt so stark gestiegen wie bei uns.“