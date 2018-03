Defizitäre Sparte: Osram will sich bei Entscheidung über Leuchtengeschäft Zeit lassen

MünchenOsram will sich bei der Weichenstellung für das defizitäre Leuchtengeschäft nicht drängeln lassen. Bis Spätsommer werde eine Entscheidung getroffen, bekräftigte Vorstandschef Olaf Berlien am Dienstag bei der Hauptversammlung in München. „Diese Zeit wollen wir uns gemeinsam nehmen und im Aufsichtsrat intensiv diskutieren.“