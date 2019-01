 Delton Technology SE: Stefan Quandt baut neue Industriegruppe auf

Sein unternehmerisches Vermögen war bisher in zwei Beteiligungsgesellschaften gebündelt: Die BMW-Anteile sind den Angaben zufolge in der Aqton mit Sitz in Bad Homburg geparkt, daneben gibt es noch Delton. Diese Dachgesellschaft wird nun entflochten und geteilt, in eine Delton Health mit dem Naturheilmittelhersteller Heel sowie in Delton Logistics mit den Anteilen am Logistikunternehmen Logwin, wie die Zeitung berichtet.