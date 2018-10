Demografischer Wandel Thyssen-Krupp plant Ausbau von Geschäft mit Treppenliften – erwägt Zukäufe

EssenThyssen-Krupp will in seiner Aufzugssparte in den kommenden Jahren das Geschäft mit Treppenliften ausbauen und peilt dabei auch Zukäufe an. „Das ist ein stark wachsendes Geschäft. Es ist sehr profitabel“, sagte der Chef von Thyssen-Krupp Elevator, Andreas Schierenbeck, am Donnerstag am Rande einer Presseveranstaltung des Konzerns in Essen.