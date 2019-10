Dennis Muilenburg: Boeing-Chef räumt nach Flugzeugabstürzen Fehler ein

Der Flugzeugbauer Boeing hat Konzernchef Dennis Muilenburg zufolge entscheidende Verbesserungen an dem Unglücksmodell 737 Max vorgenommen. „Wir haben gelernt und lernen immer noch aus diesen Unfällen, Herr Vorsitzender. Wir wissen, dass wir Fehler und einige Dinge falsch gemacht haben“, heißt es in der Reuters vorliegenden Aussage, die Muilenburg am Dienstag bei der Anhörung vor dem Handelsausschuss des US-Senats vortragen wird.