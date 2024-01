Der Rubel rollt weiter Warum landen trotz Sanktionen Garagentore aus Stahl in Deutschland?

Dass der Händler die beliebten Alutech-Tore noch anbietet, ist mindestens fragwürdig. Die EU hat nach dem Angriff auf die Ukraine Sanktionen nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen dessen Verbündeten Belarus verhängt. Gemäß einer EU-Verordnung vom 2. März 2022 dürfen unter anderem verschiedene Stahlprodukte nicht mehr importiert werden. Dementsprechend liegt nahe, dass dies eigentlich auch für Garagentore aus Stahl gelten sollte, die von Alutech in Belarus hergestellt werden.



Trotzdem gelangen die Tore offenbar weiterhin in die EU. Das legen etwa die Verkaufsunterlagen eines Lamellentors des Typs „Trend“ nahe. Laut diesen wurde das Garagentor im Juni 2023 in Belarus hergestellt und dann von einer Alutech-Gesellschaft in Litauen in die EU eingeführt. Anschließend wurde es an einen Händler in Belgien weitergereicht. Laut Prospekten von Alutech sind wesentliche Komponenten dieses Tors aus Stahl. Ein Alutech-Vertreter erklärt, dass die Unternehmen der Gruppe die Gesetze und Sanktionen der Europäischen Union einhalten. Ohnehin sei die Einfuhr von Waren ohne Erlaubnis des Zolls nicht möglich.