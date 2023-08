Desinfektionsmittel: Milliardärsfamilie Strüngmann kauft Desinfektionsmittel-Hersteller Schülke

Der deutsche Desinfektionsmittelhersteller Schülke wechselt nach drei Jahren in den Händen des Finanzinvestors EQT wieder den Eigentümer. Die schwedische EQT verkauft Schülke an ein Konsortium unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Athos, hinter der die Milliardärsfamilie Strüngmann steht, wie der Finanzinvestor am Montag mitteilte.