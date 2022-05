Deutsche Firmen in Asien Vietnam ist das neue China

In dieser Woche legte zudem der Fürther Oberflächenbeschichter Kurz den Grundstein für eine neue Fertigung in der zentralvietnamesischen Stadt Quy Nhon. Auch der hessische Mittelständler Magnetec wird in Vietnam produzieren. Und der Klebestreifen-Hersteller Tesa, Teil des M-Dax-Konzerns Beiersdorf, gab im Mai 2020 bekannt, in dem Land zu investieren: In der Hafenstadt Haiphong im Norden Vietnams investiert Tesa 55 Millionen Euro für ein neues Werk, das im kommenden Jahr eröffnet werden soll. Als Grund nannte Tesa: In Vietnam siedelten sich „immer mehr und überaus wichtige“ Kunden an.



Lesen Sie auch China-Geschäft: Auszug aus dem gelobten Land