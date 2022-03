Deutsche Firmen unter Druck „Das ist im Prinzip eine Swift-Sanktion light“

Siemens Healthineers beispielsweise beschäftigt rund 400 Mitarbeiter in Russland und bietet medizinische Dienstleistungen zusammen mit Partnern „im ganzen Land“ an. Die Hauptaktivitäten lägen in der diagnostischen Bildgebung – Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) – sowie in der Labordiagnostik und Dienstleistungen. Siemens Healthineers liefert Geräte und berät Krankenhäuser „in jedem Bundesdistrikt“, einschließlich eigener Büros in den vier Städten Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg und Nowosibirsk. Der Umsatz in Russland betrug im Geschäftsjahr 2021 etwas mehr als ein Prozent des Gesamtumsatzes.