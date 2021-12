Deutsche Gigafactory Tesla Model Y in Grünheide gesichtet

In Grünheide sollen inzwischen nicht mehr nur Elektroautos, sondern auch Batterien hergestellt werden. Allerdings gibt es weiterhin keine endgültige Baugenehmigung. Daher ist fraglich, ob die Fabrik, deren wichtigste Bereiche hochgezogen sind, wie geplant Ende des Jahres an den Start gehen kann.



Mehr zum Thema: Sich bei Tesla in Grünheide zu bewerben, klingt nach einem guten Plan. Doch was Menschen berichten, die sich schon beworben haben, schreckt ab: Chaotische Prozesse, arrogante Tesla-Personaler, schlechte Gehälter.