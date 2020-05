Deutsche Stahl AG mit Salzgitter? NRW könnte bei Thyssenkrupp einsteigen

Das Land NRW könnte beim notleidenden Stahl- und Anlagenbaukonzern Thyssenkrupp einsteigen. Ein in NRW diskutiertes Szenario sieht eine Beteiligung mit 25 Prozent der Aktien von Thyssenkrupp und eine Fusion mit der Salzgitter AG vor. Das hat die WirtschaftsWoche aus Kreisen, die mit der Sache vertraut sind, erfahren. An Salzgitter ist das Land Niedersachen mit 26,5 Prozent beteiligt, daher solle diese Konstruktion gewählt werden. Die Überlegung, eine Deutsche Stahl AG zu gründen, kursieren schon seit längerer Zeit. Andere Spekulationen wie ein Zusammenschluss der Thyssen-Stahlsparte mit dem schwedischen Konkurrenten SSAB, mit Baosteel oder erneut – wie einst geplant und verworfen – mit Tata Steel Europe seien „Nebelkerzen“, so ein Thyssen-Insider. Thyssenkrupp wollte dazu gegenüber der WirtschaftsWoche nichts sagen: „Wir geben dazu keinen Kommentar ab“, so eine Sprecherin. In Aufsichtsratskreisen wurde das Szenario über den Einstieg des Landes als „Spekulation“ bezeichnet.