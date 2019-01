Deutscher Hoffnungsträger Biontech, das Amazon der Biotech-Branche?

Bereits heute ist Biontech, das in Mainz unter der Firmenadresse An der Goldgrube 12 residiert, mit rund 700 Mitarbeitern das größte nicht-börsennotierte Biotech-Unternehmen Europa. „Biontech könnte zum Amazon der Biotech-Branche werden“, sagt Mehrheitseigentümer Thomas Strüngmann, der Biontech von Anfang an finanziert hat. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Andreas hat Thomas Strüngmann einst den Generika-Hersteller Hexal aufgebaut und geführt.