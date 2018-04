Deutsches Biotechunternehmen: Morphosys gelingt Rekord-Start an US-Technologiebörse Nasdaq

Wichtigster Hoffnungsträger von Morphosys ist bisher ein Wirkstoff mit der Bezeichnung Mor208, den das Unternehmen in abschließenden so genannten Phase-III-Studien gegen bestimmte Formen von Blutkrebs, so genannte B-Zell-Lymphome testet. Er könnte – wenn sich die bisher vielversprechenden Daten weiter bestätigen – im kommenden Jahr in die ersten Zulassungsverfahren gehen und 2020 auf den Markt kommen. Die US-Arzneimittelbehörde hat diesem Medikamentenkandidaten einen Status als „Therapiedurchbruch“ bescheinigt. Weitere vier eigene Produktkandidaten befinden sich in früheren Phasen der klinischen Entwicklung.