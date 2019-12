Deutschland als Firmenstandort Das sind die zehn größten US-Unternehmen in Deutschland

4. Jet Tankstellen Deutschland

Umsatz: 7,59 Milliarden Euro

Die Geschichte und die Verflechtungen der Tankstellenkette Jet sind ein wenig unübersichtlich: Die Kette mit Sitz in Hamburg gehört dem in Houston ansässigen Mineralölunternehmen Phillips 66 (Umsatz: umgerechnet rund 93 Milliarden Euro). Die Firma entstand 2012 als Abspaltung des US-Ölkonzerns Conoco-Phillips. In Deutschland ist Phillips 66 an der Karlsruher Mineralölraffinerie Oberrhein beteiligt. Den Markennamen Jet allerdings ersann 1953 der britische Öl-Unternehmer Bill Roberts in Yorkshire (weil sein erster Tankwagen das Nummernschild „Jet 855“ trug). Bereits seit 1960 gibt es die Jet-Marke in Deutschland, seit 2006 dürfte sie an Bekanntheit gewonnen haben, weil seitdem der Erfinder der Comicfigur „Werner“, Rötger Feldmann, für die Jet-Werbung verantwortlich zeichnet.

Bild: imago images