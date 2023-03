Diabetes: Pharmakonzern Eli Lilly will Insulin-Preise deutlich senken

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will die Preise für seine am häufigsten verschriebenen Insulinformen um 70 Prozent senken. Die reduzierten Preise für die Insulininjektionen Humalog und Humulin sollen ab dem vierten Quartal dieses Jahres wirksam werden, wie Eli Lilly am Mittwoch mitteilte.