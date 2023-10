Diabetesmittel Ozempic Novo-Nordisk-Aktie steigt, Fresenius fällt – was dahintersteckt

Die Studie war auch bei Fresenius bekannt. Und sie könnte eine Entscheidung mit befördert haben, die CEO Michael Sen in diesem Jahr fällte – die Loslösung von FMC. Zwar ist Fresenius nur mit 32 Prozent an FMC beteiligt, musste das Unternehmen aber aufgrund seiner rechtlichen Konstruktion zu 100 Prozent konsolidieren. Damit ist bald Schluss: Ab 2024 muss Fresenius FMC nur noch entsprechend seinem Anteil konsolidieren. Dann würden auch niedrigere Gewinne bei FMC nicht mehr so sehr auf Fresenius durchschlagen.