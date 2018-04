Dialysekonzern: Fresenius Medical Care senkt Umsatzprognose

FrankfurtÄnderungen bei der Verabreichung bestimmter Medikamente belasten beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) das Umsatzwachstum. "Das erste Quartal war beeinflusst durch eine Verlagerung von Kalzimimetika von unserem Apothekengeschäft in das Dialysedienstleistungsgeschäft in den USA", erklärte Konzernchef Rice Powell am Sonntag in einer Pflichtmitteilung. Die Änderung wirke sich negativ auf das Umsatzwachstum 2018 aus.