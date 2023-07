Dialysespezialist: FMC-Chefin wirbt bei Aktionären für Loslösung von Fresenius

Der Gesundheitskonzern hält zwar nur 32 Prozent an der Tochter, muss sie aber wegen der Machtverhältnisse in der KGaA-Struktur voll konsolidieren. FMC hatte sich für Fresenius zuletzt immer mehr zum Bremsklotz entwickelt. Vor allem der Mangel an Pflegekräften in den USA bremste die Erholung nach der Corona-Pandemie. FMC – und damit auch die Konzernmutter Fresenius – musste mehrfach die Geschäftsziele senken.