Dicamba: Bayer und BASF sollen Millionenstrafe wegen Herbizid zahlen

Die beiden Unternehmen wiesen die Vorwürfe zurück und machten eine falsche Anwendung des Mittels für die Schäden verantwortlich. Bayer erklärte, die vor Gericht vorgelegten Beweise hätten gezeigt, dass die Produkte nicht für die in dieser Klage geltend gemachten Verluste verantwortlich gewesen seien. Auch die US-Umweltschutzbehörde EPA habe darauf hingewiesen, dass die Produkte kein unangemessenes Risiko darstellten, wenn sie gemäß der Anweisungen verwendet würden. BASF stellt auf Dicamba-Basis ein eigenes Herbizid her.



Es war das erste Urteil in den USA wegen Dicamba, mindestens 140 ähnliche Fälle werden in diesem Jahr wohl noch vor Gericht kommen Mit dem Kauf von Monsanto hat sich Bayer damit also eine weitere Klagewelle ins Haus geholt. Bayer muss sich in den USA bereits einer Klagewelle wegen des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup erwehren, die sich der Konzern mit der Übernahme des US-Unternehmens Monsanto ins Haus geholt hatte. Die Analysten von Liberium erklärten, die Probleme wegen Dicamba hätten zwar nicht das Ausmaß von Glyphosat, seien aber ein weiteres rechtliches Problem, das Bayer-Anlegern Kopfschmerzen bereite.